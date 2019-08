Nu åbner historisk lån med minusrente

For første gang nogensinde er det muligt at optage et fastforrentet lån med en minusrente over ti år

De gyldne tider for banklånene fortsætter og fortsætter.

Jyske Realkredit har netop meldt ud i en fondsbørsmeddelelse, at de åbner op for mulighed for at optage fastforrentet lån med en 0,5 minusrente over ti år.

Det er første gang nogensinde.

Selv om det tidligere har været muligt at låne penge med negativ rente, hvis du har lån med variabel rente, så er det nu historisk, at minusrente med et fastforrentet lån kommer i spil.

Meldingen fra Jyske Realkredit kommer i kølvandet på nyheden om et andet historisk lån. Fredag kunne Realkredit Danmark fortælle, , at de i næste uge (i denne uge red.) åbner for et 30-årigt realkreditlån med afdrag til 0,5 procent i rente.

'Trods åbningen af det nye fastforrentede 0,5 procent-lån, vil vi stadig anbefale et procent-lånet til boligejerne, så længe det er åbent for tilbudsgivning. Det skyldes en mindre kursrisiko samt en god likviditet i serien', skriver Realkredit Danmark i en meddelelse.

Det nye lån ventes at åbne til en kurs på omkring 95-96, mens lånet på en procent ligger i kurs 99,6.

Årsagen til de nye rekordlån er de seneste dages meldinger fra den amerikanske centralbank, der har lempet pengepolitikken. Derudover har Trumps eskalering af handelskrigen med Kina skubbet til kurserne.

- Vi har de laveste realkreditrenter, når vi taler 30-årige lån, vi nogensinde har set i Danmark. Så det er på et historisk lavpunkt, siger cheføkonom hos Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig om udviklingen.

Ekspert: Derfor skal du ikke omlægge til nyt rekordlån

For feinschmeckere

Det nye tiårige lån er dog ikke relevant for langt hovedparten af de danske boligejere, som typisk vil vælge et lån med en løbetid på 30 år, fordi den månedlige ydelse her er markant lavere.

- Langt de fleste vil synes, at det er for dyrt at have et tiårigt lån, fordi den månedlige ydelse bliver for høj, siger Mikkel Høegh.

Han peger på, at det nye lån kan være relevant for boligejere, der har haft huset eller lejligheden gennem en årrække og har brug for ekstra lån til et nyt tag eller køkken eller vil samle anden gæld.

- Det er ikke et lån, der henvender sig til folk, der skal ud og købe ny bolig, men mere folk, som vil forbedre boligen. Det tiårige lån er lidt for feinschmeckere, siger Mikkel Høegh.

Han fortæller, at omfanget af 30-årige lån hos Jyske Bank er cirka ti gange så stort som lån med en løbetid på ti år.

I forvejen er det muligt at få minusrenter på flekslån med kortere løbetid, hvor lånet skal omlægges undervejs.

Negative renter betyder ikke, at man får penge for at låne penge. Der er stadig andre udgifter såsom bidragssatser, der skal betales til banken.

De seneste måneders rentefald har også betydet, at renterne på 30-årige boliglån har sat rekord.

Både Jyske Bank, Totalkredit, Nordea og Realkredit Danmark har varslet, at de vil åbne fastforrentede lån med en rente på 0,5 procent.

- Det er lån, som vil være for folk, der skal ud og købe ny bolig, siger Mikkel Høegh.