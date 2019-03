Nu åbner spritnyt koncept ved motorvej

To nye tankstationer skal holde bilister i gang under pausen

En helt ny form for asfaltoase bliver til, når rastepladserne Kalbygaard Skov Nord og Kalbygaard Skov Syd åbner 27. marts.

Silkeborgmotorvejen bliver den stolte indehaver af to ret så specielle tankstationer, som både er arkitekttegnede og indbyder til fysisk aktivitet.

Således kan de yngste trafikanter udfolde sig på et legeareal, der ligger på taget af tankstationerne.

- For Vejdirektoratet er det vigtigt, at trafikanterne har de bedst mulige forhold på vejene – og det indebærer naturligvis også et veludbygget net af motorvejsanlæg. Her udgør de to nye servicestationer på Silkeborgmotorvejen en vigtig tilføjelse, siger Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Bæredygtigt

Tankstationerne er angiveligt bygget ud fra bæredygtige principper, hvilket betyder, at de anvender halvt så meget energi som normale tankstioner.

I alt er der syv nye tankanlæg på vej på det danske motorvejsnet. Udover de to bemandede Q8-stationer ved Låsby er der tale om fem ubemandede F24-anlæg. Et på Hirtshalsmotorvejen (Vildmosen V), to på Midtjyske Motorvej (Søby V og Søby Ø) og to på Holbækmotorvejen (Springstrup S og Springstrup N).

Indvielsen af tankstationerne foregår onsdag 27. marts 12.30. Her vil der blive holdt taler af folkene bag projektet fra Vejdirektoratet og Q8.