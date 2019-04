Nu åbner vanvidslufthavn: Skal smadre verdensrekord

Det er store flytteweekend for lufthavnen i Istanbul.

Lufthavnen i Atatürk bliver nemlig erstattet af en splinterny lufthavn, som dog ligger et stykke væk. Derfor skal 686 lastbiler over 45 timer flytte 337 fly og 47.000 tons materiel.

Håbet er, at den nye lufthavn i 2027 skal kunne håndtere 200 millioner passagerer årligt. Dermed vil der være verdens absolut største knudepunkt. Ved åbningen kan lufthavnen håndtere 90 millioner passagerer årligt.

Det skriver Jyllands-Posten.

Der var tung trafik på sidste åbningsdag i den nuværende Atatürk-lufthavn, da såvel fly som alverdens køretøjer skulle flyttes over i den nye. Video: Reuters

Et halvt år for tidligt

Selvom lufthavnen egentlig ikke er funktionsdygtig endnu, åbnede Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, allerede lufthavnen for et halvt år siden.

Men søndag skulle der være luft under vingerne på Tyrkiets drøm om verdens største lufthavn, som i alt har kostet over 53 milliarder kroner.

Det kommer dog med en pris. Åbningen er allerede blevet udskudt tre gange, ligesom der sidste år var stor uro omkring byggearbejdernes forhold.

I den forbindelse blev 400 arbejdere anholdt, hvorefter byggeriet fortsatte ufortrødent under et mere nidkært opsyn fra myndighederne.

Dengang udtalte en fagforeningsleder ved navn Osgur Karabulut til Independent, at byggepladsen var blevet til en slags fængsel.

Den største lufthavn i verden er i øjeblikket Hartsfield-Jackson i Atlanta, USA. Den kan håndtere 105 millioner passagerer årligt.