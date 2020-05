Nu åbner Zoo: - Glade og lettede

Fra i dag af må kulturinstitutioner som museer, teatre, biografer og ikke mindst zoologiske haver åbne.

Det sker efter lange forhandlinger mellem Folketingets partier onsdag aften 20 maj.

- Det er vi rigtigt glade for og lettede over, lyder det fra Jacob Munkholm Hoeck, pressechef i København Zoo.

- Det er helt forkert at gå rundt i haven uden børn og familier, der hygger sig og skaber god stemning.

De omtalte institutioner skulle have indgået i fase tre af genåbningen af samfundet under coronakrisen, men grundet positive smitte-tal har Folketinget nu valgt at fremrykke dele af åbningen.

Hul i bunden af kassen

Særligt København Zoo var i vælten, da det i starten af maj kom frem, at eksempelvis biblioteker måtte genåbne, alt imens museer og zoologiske haver forsat skulle holde lukket.

'Jeg er simpelthen så bange for Zoolgisk Haves fremtid i København. Jeg sidder skuffet og rystet tilbage. Vi er målløse allesammen,' lød det dengang fra administrerende direktør i København Zoo, Jørgen Nielsen.

Pressechef Jacob Munkholm Hoeck bekræfter at den lange lukning i en normal travl periode har haft konsekvenser.

- Lukningen har ikke haft konsekvenser for dyrene ud over, at de har manglet publikum, men den har lavet et kæmpe hul i bunden af kassen, siger pressechef Jacob Munkholm Hoeck, der derfor glæder sig til at få gang i butikken igen.

- Vi er ikke klar i dag, da vi skal have kaldt mandskab ind og klæde dem på med instrukser, men derudover er vi heldigvis godt forbedret med håndsprit, plexiglas og afskærmninger, siger Jacob Munkholm Hoeck.

København Zoo åbner således igen fra på lørdag af.