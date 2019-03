Nu advares børn og forældre mod den uhyggelige selvmordsdukke Momo

Momo-frygten eller Momo-hysteriet har ramt verden igen. Sidste efterår eksploderede internettet og de sociale medier med historier om den uhyggelige dukke Momo, der hacker sig ind på YouTube, WhatsApp og andre sociale medier, hvor den skræmmende dukke med de udspilede øjne forsøger at lokke og skræmme børn til at gøre skade på sig selv - og i sidste ende begå selvmord.

I medierne blev fænomenet kaldt 'Momo challenge' eller 'Momo-udfordringen', fordi dukken angiveligt kunne finde på at opfordre børn til at tænde gassen i deres eget hjem eller finde piller og sluge dem.

Den nye bølge af frygt og omtale af Momo-fænomenet har blandt andet fået luft af et opslag på Facebook fra den 24. februar fra politiet i Nordirland, der skrev følgende:

'Selvmords-udfordring truer vores børn. Vi har her på det sidste modtaget information omkring Momo-spillet, der huserer lige i øjeblikket.'

'Spillet gemmer sig selv i andre harmløse spil, som vores børn spiller. Der har også været rapporter om, at det dukker op på YouTube. Karakteren i billedet herunder er 'Momo'. Og når man downloader Momo, fortæller den børnene, at de skal kommunikere med Momo på WhatsApp og mange andre apps. Herefter beordrer Momo dit barn til at gøre skade på sig selv, og hvis de ikke gør det, vil de blive udsat for en forbandelse', skriver politiet i Nordirland, og fortsætter:

'Vores råd er altid at overvåge de spil, som dine børn spiller, og være opmærksom på hvilke videoer, de ser på YouTube.'

Og for to dage siden advarede flere folkeskoler i Storbritannien deres elever samt forældrene om Momo-udfordringen på skolernes twitter-konti. Newbridge Highschool skrev følgende:

'Vi er blevet gjort opmærksomme på det potentielt skadelige fænomen 'Momo-udfordringen'. Vær venlig at se nærmere på vores hjemmeside med flere detaljer omkring, hvordan man sikrer sit barn online'.

Flere af skolerne advarede også om, at Momo-udfordringen har spredt sig til Gurli Gris-videoer på YouTube og til spillet Fortnite. Det skriver Daily Mail.

I USA har der også været flere historier omkring Momo-udfordringen, der for alvor fik frygten og hysteriet op i femte gear, da verdensstjernen Kim Kardashian på sin instagram advarede sine 129 millioner følgere mod den skræmmende selvmordsdukke Momo. Kardashian lagde to billeder af Momu ud på sin instagram og skrev blandt andet følgende:

'Det her er netop blevet sendt til mig. Og det kan poppe op på YouTube Kids. Vær venlig at følge med i, hvad jeres børn ser på'.

YouTube svarede ifølge CBS direkte til Kim Kardashian og skrev følgende:

'Vi tager disse rapporter alvorligt. Vi er på sagen'.

Julia fra TeamYouTube har skrevet følgende:'Videoer der opfordrer til skadelige og farlige udfordringer er imod vores politik. Og det gælder også Momo-udfordringen.

En medarbejder fra Google, der ejer You Tube har ifølge CBS skrevet følgende:'Efter utroligt mange gennemsyn, har vi ikke for nylig set nogen beviser på videoer, der indeholder 'Momo Challenge' på You Tube'.

Selvmords-dukken Momo har skræmt børn flere steder i verden. (Foto: Privatfoto)

Momo-frygten i Danmark

Men hvad er egentlig op og ned i hele det her ekstreme Momo-fænomen? Er det fake-news eller er der noget om snakken?

Ekstra Bladet har kontaktet Jon Kristian Lange, der er ekspert i børns digitale liv i Red Barnet.

- Vi har ikke gennem de sidste par uger hørt noget om en ny udbredelse af Momo-udfordringen i Danmark. Men der kan godt gå et stykke tid, før man får henvendelser, når det drejer sig om de her fænomener.

- Men jeg tror faktisk også, at danske børn og unge er bedre rustet til at affeje sådan noget og bare sige: Skidt med det.

Med henblik på, at der har været rapporter omkring, at Momo-udfordringen er poppet op på videoer af Gurli Gris og i spillet Fortnite, siger Jon Kristian Lange:

- Det er en tendens vi ser på for eksempel YouTube Kids, hvor der er nogle, der synes, at det er sjovt at gøre børn forskrækkede. Og jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle, der ville skræmme børn med Momo-udfordringen netop der, siger Jon Kristian Lange, der peger på, at en del af det godt kan handle om såkaldte internet-trolde, der er meget nørdede og er i stand til at hacke sig ind mange steder.

Men når vi taler om Momo-udfordringen, kan du så sige om det er 'Fake News', eller om det er internet-trolde, der driller små børn?

- Vi har selv været meget i tvivl omkring det spørgsmål. Det er måske lidt mere end en hoax eller 'Fake News'. I princippet handler det efter min mening om en godt produceret video, der popper op og skræmmer børn.

- Men der er ingen tvivl om, at der er mange børn, der føler sig skræmt over fænomenet Momo. Så derfor begyndte vi også at tage fat i problematikken. Og vi tager det selvfølgelig alvorligt, siger Jon Christian Lange.

Den danske organisationen 'Børns Vilkår' advarer også mod den frygede Momo-dukke på sin hjemmeside