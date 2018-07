Nu betaler Facebook prisen for alle skandalerne: Styrtbløder på børsen

Har tabt svimlende 788 milliarder kroner på mindre end et døgn - er det største fald nogensinde for et børsnoteret selskab

I disse timer taber Facebook værdi med så stor hast, at det i andre tilfælde ville betyde den sikre død for et firma.

Siden selskabet onsdag offentliggjorde, at man forventer en mindre vækst fremover, har investorerne straffet Facebook hårdt på børsen i New York.

Dyrt for Zuckerberg

788 milliarder kroner eller næsten 20 procent af værdien lyder tabet på. For Mark Zuckerberg betyder det personligt et tab på mere end 200 milliarder kroner.

Forklaringen er naturligvis, at forventningerne til netop Facebooks vækst har været enorme.

Men den seneste tid er selskabet blevet ramt af adskillige dataskandaler, der har tvunget Facebook til at begrænse udnyttelsen af brugernes data, som ellers har været en guldkalv for det sociale netværk.

Tjener stadig penge Det kan godt være tabet på Facebook i dag er blødrødt. Det samme kan man ikke sige om økonomisk hos det sociale netværk, der fortsat tjener masser af penge og har milliarder på kistebunden. Væksten er bare ikke så god, som investorerne har forventet. Og Mark Zuckerberg advarede onsdag om, at det bliver dyrt at investere i yderligere sikkerhed mod russiske hackere og andre, der vil påvirke brugerne med løgne på Facebook.

Unge brugere svigter

Det er dog ikke kun økonomisk, at væksten hos Facebook kan komme under pres. Det samme kan og er brugernes tillid til firmaet.

De helt unge brugere, som annoncørerne jagter, har de seneste år vendt ryggen til eller aldrig brugt Facebook. Og det kan på sigt vise sig at blive meget dyrt for investorerne, der har satset hårdt på aktien.

Ifølge Bloomberg er dagens tab det største nogensinde, som et firma har oplevet i løbet af en dag.

