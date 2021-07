Nu bliver 240.000 børn indkaldt til vaccination mod coronavirus

Onsdag bliver 240.000 børn mellem 12 og 15 år indkaldt til vaccination mod coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

For de 15-årige havner invitationen i egen e-Boks, da de selv kan bestemme, om de vil vaccineres.

For 12-14-årige bliver brevet sendt til forældrene, da det er dem, der beslutter, om børnene skal vaccineres.

Regionerne, der driver testcentrene, melder om mange ledige tider. Samtidig er bookingen gjort mere fleksibel, så man kan blive vaccineret forskellige steder i landet, hvis man for eksempel holder ferie.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech blev i maj godkendt til børn ned til 12 år i EU. Inden da havde virksomhederne testet den i et studie med 2200 børn.

Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen lavet en vurdering af det faglige grundlag for godkendelsen og anbefalede i juni at tilbyde vaccinen til børn.

Enhedschef Bolette Søborg forklarer, at der er brug for immunitet i befolkningen - særligt i lyset af den mere smitsomme Delta-variant, som er blevet dominerende i Danmark.

- Vi har nu en mere smitsom virusvariant, og vi har derfor brug for immunitet i befolkningen - ikke mindst når vi om nogle måneder begiver os ind i efteråret.

- Ved at tilbyde vaccination til børn og unge mellem 12 og 15 år opbygger vi immunitet i befolkningen, der kan hjælpe os med at bevare kontrollen med epidemien og beskytte dem, der er i særlig risiko, siger hun i pressemeddelelsen.

En række læger har sået tvivl om, hvorvidt de vil anbefale forældre og børn at tage imod vaccinen, da de mener, at der mangler data for bivirkninger.

Sådan lød det tidligere i denne uge fra Klaus Birkelund Johansen, der er formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, og Bolette Friderichsen, der er næstformand i de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM.

- Vi plejer at kunne bakke helhjertet op om vaccinationer, men det kan vi ikke denne gang, fordi der mangler data.

- På den ene side ser det ud til, at børn sjældent får alvorlige bivirkninger af vaccinen, men omvendt så ved vi også, at de sjældent bliver alvorligt syge, hvis de smitte, sagde Bolette Friderichsen mandag til Ritzau.

Professor i vaccinedesign på Københavns Universitet Camilla Foged har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn.

Hun fremhæver, at den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i slutningen af juni offentliggjorde data om bivirkninger hos fem millioner vaccinerede børn.

De data giver ikke anledning til bekymring.

- Det er forventelige bivirkninger som smerte ved injektionsstedet, træthed, hovedpine og feber. Faktisk ser det ud til, at børn mellem 12 og 15 får lidt færre bivirkninger end dem fra 16 til 25 år, sagde Camilla Foged mandag til Ritzau.