Nu bliver den sendt

Nu bliver TV2-dokumentaren om omsorgssvigt på blandt andet plejehjemmet Kongsgården i Aarhus sendt. Det har en række politikere i Aarhus Kommune netop fået en orientering om fra rådmand Jette Skives (DF) forvaltning.

TV2 har besluttet, at dokumentaren vises torsdag aften klokken 20.50 i stedet for 'Gutterne på kutteren'. Og når udsendelsen er slut, laver TV2 en større debat, hvor blandt andre rådmanden deltager. Også sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er inviteret til at betale i debatten.

- Jeg tænker, det er fedt, siger Brian Steen Larsen, der er søn til en af hovedpersonerne i udsendelsen, den 90-årige og demente Else, til Ekstra Bladet.

- Det er bare godt for ytringsfriheden og for de ældre, at den kommer ud. For den kan man virkelig lære af. De kritikere, der får lov at se udsendelsen, forstummer forhåbentlig nu, fordi man får hele sammenhængen med.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Barnebarn med i debat

Elses søn understreger, at der også er gode ting på Kongsgården, som fremgår af udsendelsen.

- Det er vigtigt for mig, at folk ser, at der er dygtige medarbejdere, som er forsvundet derfra, men at der også stadig er nogen. Man kan mærke, når de rigtige er der, men også når de dårlige var der hos vores mor.

Under debatten på torsdag bliver det Elses barnebarn Charlotte Ahm, der deltager på vegne af familien. Hun er naturligvis også en bærende del af dokumentaren, da hun og andre familiemedlemmer sidste år gik til TV2 for at få deres årelange kamp med Aarhus Kommune frem i lyset.

- Jeg glæder mig som min onkel meget til, at udsendelsen nu kommer ud, siger hun onsdag middag til Ekstra Bladet.

Her er optagelserne TV2 vil have stoppet

Viste forbudte klip

Sagen om TV2-dokumentaren fik nyt liv, da Ekstra Bladet 6. juli og i de efterfølgende dage viste flere klip fra dokumentaren. Det skete i et forsøg på at skabe debat om de alvorlige omsorgssvigt, man kan se, Else bliver udsat for.

TV2 trak efterfølgende Ekstra Bladet i retten for at have vist klippene, men indgik et forlig. Debatten om ældreplejen har siden raset og blandt andet ført til, at Aarhus Kommune nu har opgivet forbudssagen, hvilket gør det muligt for TV2 at vise udsendelsen.

Samtidig har kommunen sat en større handlingsplan i gang, der både retter op på forholdene på Kongsgården, men også skal forstærke indsatsen i ældreplejen markant blandt andet ved at tilføre et større millionbeløb til området.