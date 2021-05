Nu bliver det efterår

Mens mandagen bliver først våd og siden solrig, venter der i de kommende dage vejr, som man normalt ikke forbinder med maj måned.

Tirsdag og onsdag bliver det ruskende efterårsvejr med 15-20 millimeter regn mange steder, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Vi får et par dage, hvor vi skal have besøg af et lavtryk, der vil bruge nogen tid på at komme igennem landet, siger DMI-vagtchef Klaus Larsen til Ekstra Bladet tidligt mandag.

- Der vil falde en del regn, og det bliver blæsende med jævn til hård vind. Det bliver ruskende efterårsagtigt vejr.

- Er man tæt på lavtrykket, vil der blæse væsentligt mildere vinde, så i det centrale og nordlige del af Jylland vil man opleve på et tidspunkt, at vinden falder helt af, siger Klaus Larsen.

- Især den sydlige del af landet vil opleve det rigtigt efterårsagtigt.

Temperaturerne forventes at ville ligge på 10-11 grader hele ugen som maksimumtemperatur, hvorefter den fra lørdag kan stige lidt.

- Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, så det rigtigt mange vil også glæde sig over, at der kommer vand, siger Klaus Larsen.

- Bortset fra Bornholm ligger hele landet i den høje ende af tørkeindekset, så lidt vand til at holde det hele grønt er ikke dårligt - selv om det selvfølgelig gerne måtte falde om natten.