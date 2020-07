Nu bliver det endnu billigere at handle ved grænsen

Der er godt nyt til danskere, der ynder et køre et smut over grænsen til Tyskland for at handle.

Det store naboland mod syd har nemlig som en del af en omfattende hjælpepakke valgt at sætte momsen ned.

Det betyder, at varerne på hylderne bliver billigere at købe.

Se også: Tyskland sænker momsen i hjælpepakke på 130 milliarder euro

Konkurrencedygtige priser

Den tyske regering vedtog i begyndelsen af juni en gigantisk hjælpepakke på 969 milliarder kroner, som skal stimulere økonomien i kølvandet på coronakrisen.

Momsdelen af hjælpepakken træder i kraft 1. juli, og derfor vælger Fakta blandt andre at reklamere med nedsatte priser i deres tre grænsebutikker.

Det fortæller kædedirektør John Hornbech Christensen til mediet Fødevarewatch.

- Vi har i dag kørt en avis på gaden, hvor vi skriver på forsiden, at kunden får momsnedsættelsen. Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til de andre grænsebutikker, og derfor har vi valgt at sætte priserne efter den nedsatte moms på alle varer.

Hos Fleggard lyder det fra administrerende direktør Lars Mose Iversen, at man også kigger på at sætte priserne ned.

- Vi har besluttet, at vi kommer til at sætte nogle varer ned, men hvilke der er tale om, og hvornår det bliver, kan vi endnu ikke udtale os om, siger han til Fødevarewatch.

Moms og pris

I resten af 2020 vil den højeste og mest almindelige moms blive sat ned med tre procentpoint - til 16 procent fra 19 procent. Den anden og lavere momssats i Tyskland bliver sat ned til 5 fra syv procent.

Ifølge en undersøgelse fra Den Internationale Valutafond, IMF, fra 2015, bliver en nedsættelse af standardmomsen normalt fuldt af et stort set tilsvarende fald i priserne ude i butikkerne.

Det er bygget på en undersøgelse af momsændringer i 17 EU-lande fra 1999-2013.