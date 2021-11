Nu bliver det koldt: Klassisk efterårsvejr i weekenden

I weekenden sender et lavtryk sydøst for Island fronter med blæst og regn ind over landet vestfra.

Det giver en weekend med klassisk dansk efterårsvejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen tidligt fredag morgen.

- Meget tyder på, at det bliver en pæn efterårsdag i dag med kig til solen. I eftermiddag kan der godt dukke nogle byger op, men det bliver ikke noget særligt, siger han.

Helt ned til seks grader

Fredag vil dagtemperaturerne ligge på mellem seks og ti grader, og vinden bliver let til frisk omkring vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind og i Nord- og Vestjylland op til kuling.

Lavtrykket syd for Island betyder, at i kølvandet på den nogenlunde pæne fredag kommer der lørdag en masse fronter med skyer og regn indover landet fra vest.

- Det når først indover Nordvestjylland og til sidst til Bornholm. Vi skal nok hen mod middagstid, før det lukker helt til om landet, men så bliver det også en våd eftermiddag, aften og nat, siger Frank Nielsen.

Temperaturerne lørdag vil ligge på mellem 9 og 12 grader, og vinden bliver jævn til hård fra vest og senere sydvest. Ved kysterne stedvis op til kuling.

- Det her lavtryk får også betydning for, hvordan vi kommer til at opleve vejret søndag, siger meteorologen.

- Her får vi en masse byger og en hård vind til kuling fra vest. Men der bliver dog også lidt plads til solen ind i mellem, siger han.

Rimglatte veje

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem syv og ti graders varme søndag. Vinden bliver jævn til hård omkring nord og aftager til mellem let og frisk.

Efterhånden som lavtrykket fjerner sig, og det klarer op, kommer temperaturen ned omkring frysepunktet natten til søndag.

- Det betyder, at vi lokalt godt kan få lidt rimglatte veje mandag morgen, så det skal man være opmærksom på, siger Frank Nielsen.

I næste uge presser nye fronter sig på vestfra, og med fronterne følger regn og i perioder mildere luft.