Nu bliver det koldt: Sådan påvirker det priserne

Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen forklarer i videoen her, hvorfor vi er havnet i den store energikrise, som sender priserne på el og gas på himmelflugt

Allerede nu ser vi de første tegn på, at el- og gaspriserne er blevet højere, men lige nu holder markedet vejret

November-vejret har været godt ved os indtil videre. Både hvad angår det milde vejr og de deraf billige gas- og elpriser.

Men det ser ud til at være slut nu. DMI melder om koldere vejr, og det kan med det samme mærkes på priserne.

Det fortæller råvareanalytiker hos Agrocura Anders Mortensen til Ekstra Bladet.

- Man kan sige, at allerede nu har el-priserne reageret på, at det bliver koldere. De sidste tre dage har vi ligget over en krone, men vi har været heldige med vinden, der har taget toppen af det. VI ser de første tegn på det, som markedet har frygtet hele vinteren. Kulden.

- Alt er selvfølgelig relativt, og det er ikke de sindssyge priser, som vi så for et par måneder siden, siger Anders Mortensen til Ekstra Bladet.

Som alt andet på markedet styres priserne af udbud og efterspørgsel. Og når det bliver koldere, så tænder flere for deres gasfyr eller varmepumper. Og så stiger priserne.

Vind og vejr

Derfor er der ifølge eksperten tre ting, som vi skal holde øje med, når vi ser på vejrudsigten.

- Prisen på el og gas hænger sammen. Jo varmere, jo vådere og desto mere det blæser, jo bedre er det for priserne. I dag er prisen stedet tre-fire procent, men i fredags faldt den 14 procent. Så markedet står lige og trækker vejret nu i forhold til, hvad vi skal forvente. Det er jo også svært at spå om vejret i fremtiden, siger Anders Mortensen til Ekstra Bladet.

Krigen i Ukraine har lukket for den russiske gas, og det giver den nye situation, da Putin har slukket for russisk gas til Danmark og resten af Europa.

- Omvendt er lagrene blevet fyldt, så vi har fået en stødpude, som vi ikke havde regnet med tidligere, siger Anders Mortensen og understreger, at det hele fortsat er usikkert.

DMI: Kulden kommer

Ifølge DMI ventes det efter en tid med høje novembertemperaturer, at vejret skifter i løbet af ugen. Temperaturen tager et dyk, samtidig med at vinden tager til.

- Kulden kommer nærmere, siger Thor Hartz.

Torsdag og fredag vil temperaturen formentlig komme ned omkring fem grader i løbet af dagen og måske ned til én grad i løbet af natten. I perioder vil der også komme regn.

- Samtidig vil der komme en frisk vind til kuling, så det vil føles en hel del køligere, end vi har været vant til. Derudover kan jeg ikke helt udelukke, at sæsonens første vinterlige indslag vil komme i form af lidt slud. Derudover kan jeg ikke helt udelukke, at sæsonens første vinterlige indslag vil komme i form af lidt slud, siger Thor Hartz.

Dermed kan der være et håb om, at det våde og blæsende vejr kan udligne kulde-chokket.

