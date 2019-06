Nu bliver det 'lummer-varmt'

Sommeren er tilbage. I hvert fald i et par dage.

Sådan lyder vejr-rimet for de næste par dage inklusiv i dag mandag, hvor ugen lægger ud med 18-23 grader. Det bliver især Sjælland, der kommer til at smage på de 23 grader, men regnen vil dog holde sig væk over det meste af landet.

Det fortæller Erik Hansen, vagtchef, DMI.

- Det bliver en sommerlig dag. Vi har især i det nordvestjyske lidt skyer, men ellers bliver det nogen eller en del sol i hele landet, og på Bornholm bliver det solrigt. Måske kommer der en enkelt byge i Nordjylland, men det er også det, siger han.

Tirsdag og onsdag stiger grader til rigtige sommertemperaturer.

- Det bliver igen lummer-varmt med 25-27 grader tirsdag, mens onsdag byder på 25-28 grader. De højeste temperaturer vil være at finde på Sjælland.

Regnen kommer dog også tilbage sammen med lyn og torden, som har præget vejret gennem den seneste uge. Det bliver dog primært i Jylland, oplyser vagtchefen.

Sidst på ugen falder temperaturerne igen:

- Natten til torsdag passerer en koldfront, hvorefter vi kommer tilbage i det pæne niveau 18-23 grader.