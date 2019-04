Nu bliver hun også bade-minister

Eva Kjer Hansen (V) har et hav af minister-titler. Hun er både minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Nu kan den 54-årige kvinde føje endnu en titel på visitkortet: Bade-minister.

Eva Kjer Hansens samlever er Allan Jylov, og han er netop tiltrådt som vært på det kendte badehotel Henne Mølleå Badehotel, beretter jv.dk.

Hotellet er tegnet af den kendte Poul Henningsen (PH).

Parret bor normalt i Aabenraa, men har købt sommerhus nær Henne Strand.

Foto: Carsten Andreasen

Eva Kjer Hansen fortæller, at det mest vil være i weekenderne, at hun vil være at finde på hotellet. Og her hjælper den nykårede bademinister også til med alt det praktiske.

Allan Jylov er uddannet kok og tjener og har arbejdet på blandt andet det fornemme 'The Fat Duck' ved London.

Jylov har tidligere drevet Hotel Baltic på Als og Herregårdskælderen på Sønderskov Slot ved Brørup.