Nu bliver kondomer gratis

Unge franskmænd i alderen 18 til 25 år vil fra 1. januar kunne få gratis kondomer på apoteker i Frankrig.

Uddeling af kondomer til unge sker som led i et forsøg på at nedbringe smitte med seksuelt overførte sygdomme. Det meddeler præsident Emmanuel Macron torsdag.

- Det er en lille revolution for prævention, siger Macron under en debat om sundhed med unge i byen Fontaine-le-Comte i det vestlige Frankrig.

Ifølge franske sundhedsmyndigheder er der i 2020 og 2021 sket en stigning på omkring 30 procent i antallet af smittetilfælde med kønssygdomme.

Kondomer på recept

I år begyndte Frankrig at give gratis prævention til unge kvinder under 25 år. Det gør man for at sikre, at piger og kvinder ikke holder op med at bruge prævention, fordi de ikke har råd til det.

Det har længe været muligt at få refunderet sine indkøb, hvis man køber kondomer på recept fra en læge eller en jordemoder. Det er et tiltag, der blev indført for at bekæmpe smitte med hiv og andre seksuelt overførte sygdomme.

Derudover skal unge franskmænd have bedre seksualundervisning, mener Macron.

- Vi er ikke særligt gode på det felt, siger præsidenten.

- Virkeligheden ser meget, meget anderledes ud end teorien. Det er et område, hvor vi skal uddanne vores lærere meget bedre.