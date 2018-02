Nu bliver kontaktløs betaling ændret: Sådan påvirker det dig

I dag torsdag bliver grænserne for kontaktløse betalinger hævet. Det betyder, at du i fremtiden kan lave køb på op til 350 kroner, uden at skulle taste din pin-kode

Fra torsdag 1. februar ændres beløbsgrænsen, når man benytter den kontaktløse funktion på dankortet.

Tidligere har beløbsgrænsen ligget på 200 kroner, men den hæves nu, så du fremover kan købe for 350 kroner, uden at skulle indtaste din pinkode.

Det er Nets, der står for indløsning af de fleste danske dankort, der i samarbejde med bankerne og detailhandlen, har valgt at hæve grænserne.

- Kontaktløse betalinger sparer tid ved terminalen - også ved større køb, hvor man skal indtaste sin PIN-kode. Men ved at hæve beløbsgrænsen for køb uden PIN-kode til 350 kroner bliver det endnu hurtigere og nemmere at betale, så vi slipper for kø ved terminalen, sagde Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør hos De Samvirkende Købmænd i december, da det kom frem, at grænserne bliver hævet.

Fakta om kontantløse betalinger Fakta: - 70% af alle Dankort er nu kontaktløse. - Mere end 40 % af alle transaktioner i fysisk handel foregår kontaktløst. - Ca. 60% af betalingerne i fysisk handel er under 200 kr. Ca. 85% af transaktioner er under 350 kr. - Kontaktløst misbrug er meget lavt og udgør blot 0,00012% af den samlede omsætning på Dankort, hvilket er lavt i forhold hvor stor en andel kontaktløse betalinger med Dankort udgør. - Flere ældre terminaler, som ikke længere lever op til de gældende sikkerhedskrav (PCI), skal udskiftes inden årsskiftet. Disse terminaler vil i vidt omfang blive udskiftet med nye, der understøtter kontaktløse betalinger. Kilde: Nets Vis mere Luk

Vil ikke gå udover sikkerheden

Med de nye grænser fastslår direktør i Nets med ansvar for dankort, Jeppe Juul-Andersen, at det ikke kommer til at gå ud over sikkerheden.

- Med den nye grænse slipper man for at skulle indtaste sin PIN-kode i otte ud af 10 betalingssituationer ved kassen. Og vores erfaringer bekræfter, at det ikke er på bekostning af sikkerheden – faktisk mindskes risikoen for at få afluret sin PIN-kode og efterfølgende stjålet sit kort, når man slipper for at indtaste sin PIN-kode ved mindre køb, sagde han i december.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil man dog fortsat lejlighedsvist blive bedt om at indtaste sin kode - også ved beløb der ligger under grænsen på de 350.