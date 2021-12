Nu bliver stalking strafbart: - Vi har ikke været gode nok

Tirsdag har et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, der blandt andet indebærer en selvstændig 'stalking-paragraf' i straffeloven. Ifølge justitsminister Nick Hækkerup har de ikke været gode nok til at håndtere sager om stalking, og det skal der nu laves om på

Et enigt Folketing har tirsdag har vedtaget en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven, der skal sikre, at udøvere af stalking skal kunne straffes, selvom de ikke i forvejen er meddelt et tilhold.

I dag indeholder straffeloven nemlig ikke nogen særskilt bestemmelse om stalking, og det bliver der nu lavet om på. Fra 1. januar 2022 vil en ny paragraf i straffeloven skærpe straffen for stalking, og strafferammen lyder på op til tre års fængsel.

Det er et stort skridt, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

- Stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et enigt Folketing har vedtaget, at stalking fremover skal have en selvstændig bestemmelse i straffeloven, og at det skal kunne straffes med op til tre års fængsel. Det er et stort skridt i retning af at forbedre indsatsen og hjælpe ofrene for stalking, som vi ved er udsat for et enormt pres.

Sarah blev stalket: Fik 150 opkald på to timer

Bedre hjælp og støtte til ofre

Den nye bestemmelse kommer som del af et udspil kaldet 'Bedre hjælp til ofre for stalking', som regeringen i fællesskab med en lang række politiske partier præsenterede tidligere i år.

Ud over den nye bestemmelse i straffeloven indeholder lovforslaget også en række andre tiltag, der skal styrke indsatsen mod stalking. Blandt andet kan ofre for stalking få beskikket en bistandsadvokat, og der vil blive iværksat en styrket behandling af tilholdssager i politikredsene - blandt andet gennem en klagefrist på fire uger i tilholdsloven.

Ofre for stalking vil også ved efterspørgsel få mulighed for at blive informeret om det, når gerningspersonen løslades eller har udgang fra fængslet. Desuden vil der være mulighed for at varetægtsfængsle i sager, der drejer sig om stalking.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup er det vigtigt med en indsats, der skal nå hele vejen rundt. Derfor er der også blevet iværksat initiativer, som politiet skal forholde sig til.

- Vi har ikke været gode nok til at håndtere sager om stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats. Derfor er der nu etableret specialiserede teams i alle politikredse, der blandt andet skal koncentrere sig særskilt om stalking for at styrke efterforskningen af de her sager.

- Samtidig undervises der nu på politiets efter- og videreuddannelse også i målrettet håndtering af sager om stalking. Alt sammen noget, som jeg håber vil føre til, at ofrene oplever, at de får den hjælp, de har brug for, udtaler han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler, at stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Foto: Jesper Houborg

Skærpelse af straf

I dag er stalking i et vist omfang beskrevet i tilholdsloven, hvor man kan straffes med op til to års fængsel, hvis man overtræder et tilhold og altså bliver ved med at kontakte personen, tilholdet er udstedt til. Med den nye bestemmelse i straffeloven vil en gerningsperson kunne straffes, selvom vedkommende ikke i forvejen har et tilhold.

Det nuværende afsnit i tilholdsloven, der siger, at det 'ved fastsættelse af et tilhold, et opholdsforbud eller en bortvisning skal indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet har haft karakter af systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane' vil blive slettet, så overtrædelser, der har karakter af stalking, i stedet vil høre ind under bestemmelsen i straffeloven.

På den måde skal færre betingelser være opfyldt, for at en person kan straffes for at udøve stalking.

Læs om de andre tiltag i faktaboksen herunder.