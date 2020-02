Nu bor vi på en ø

Her har der været og her er der varsel om forhøjet vandstand. Foto: Local Eyes, Christer Holte, DMI / Redigering: Lasse Brøndal

Da Helene Farsjø og Kasper Arenstorff for få år siden købte en ejendom ved Janderup ved Varde, lå ejendommen på en mark på landet.

Nu bor familien på en ø.

Sådan er udsigten normalt fra ejendommen. Privat dronefoto.

For de seneste dages regn og blæst har oversvømmet markerne i en sådan grad, at hele området er blevet vandfast, bortset fra selve den forhøjning i terrænet, som ejendommen ligger på.

- Vi tager det som en oplevelse. Og ungerne synes jo, at det her er vældig morsomt, fortæller optiker Kasper Arenstorff til Ekstra Bladet.

Hustruen Helene er fra Norge, og hun er ifølge ægtemanden vant til ekstreme vejr-situationer og lange afstande.

Vidste det godt

Da parret købte den øde beliggende ejendom, fik de da også at vide, at de kunne risikere at blive lukket inde af vand ved sjældne lejligheder.

- Vi har oplevet det et par gange før. Normalt varer det et døgns tid. Men denne gang har det varet noget længere end det plejer, fortæller Kasper.

Familien foran deres nybyggede ejendom. På billedet ses Helene Farsjø sammen med Kasper Arenstorff og børnene Alba og Nova. Privatfoto.

Ungerne kan ikke komme i skole, når familien bliver forvandlet til øboere. Og Kasper kan ikke komme på arbejde som optiker i Esbjerg. Helene er kunstmaler, så hun kan arbejde i hjemmet.

Familien har bygget helt nyt, så nu troner en smuk ejendom på 250 kvadratmeter midt i vandmasserne.

- Havudsigten kan vi i hvert tilfælde ikke klage over, griner Kasper Arenstorff.

Nu mangler vi kun frost

På de lavest beliggende området er vandet omkring 2,5 meter dybt, så man kan ikke bare vade fra øen og over til 'fastlandet'.

Familien har vænnet sig til at tjekke vejrudsigten grundigt, og så planlægger man sig ud af situationen.

Kaspers forældre bor i Tinghøj, og her kan familien altid overnatte, hvis vandet forhindrer dem i at komme hjem.

Det eneste skår i glæden er det varme vejr.

- Hvis vi kunne få lidt frost, så kunne området omdannes til en stor frossen sø, hvor vi kunne stå på skøjter. Det ville være et drømme- scenarie, lyder det fra familiefaderen.