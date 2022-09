Nu dykker elprisen: Tjek din aftale

Der kan være mange penge at spare, hvis man timer sit strømforbrug rigtigt. Lørdag er elprisen den laveste siden starten af august. Ekspert understreger, at det er vigtigt at undersøge sin egen el-aftale, så man ikke spilder tiden

De fleste ved nok, at strømmen svinger i pris fra dag til dag og i løbet af døgnet.

Og i disse tider, hvor elpriserne er på himmelflugt, kan der være mange penge at hente, hvis man kan time sit strømforbrug rigtigt.

Prisen afhænger af elselskabet og ens egen aftale. Men på elbørsen NordPool kan man se, hvor stor prisforskellen på strøm er forskellige fra dag til dag og på forskellige tidspunkter af døgnet, når den sælges i Europa.

Og lørdag er elprisen på sit laveste siden starten af august, fremgår det af NordPools hjemmeside.

Her er gennemsnittet for elprisen på 2,14 kroner per kWh, og man skal tilbage til 7. august for at finde en lavere pris.

Hos NordPool kan man også se prisforskellen i løbet af døgnet.

Eksempelvis er der lørdag en prisforskel på omkring 3,5 kroner per kwh mellem den dyreste og billigste time, hvis man bor vest for Storebælt.

Midt på dagen, mellem kl. 13-14, ligger prisen på 0,38-0,56 øre. Men prisen er markant højere om aftenen fra kl. 19-20, hvor prisen næsten når op på fire kroner per kWh.

Ekspert: Tjek din aftale først

Ann Lehmann Erichsen, der er uafhængig forbrugerøkonom, forklarer, at der i den grad kan være penge at spare, hvis man vælger at time sit strømforbrug rigtigt.

Men man skal være særlig opmærksom på, hvilken aftale man har, fordi man ellers kan komme til at spilde tiden.

- Man skal finde ud af, hvilken el-aftale, man har. Jeg har for eksempel fast pris, så for mig er det lige meget, siger Ann Lehmann Erichsen til Ekstra Bladet.

Mens de fleste bekymrer sig om gaspriserne, slås førtidspensionist Vivi Frederiksen med et betale en elregning på et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner om året.

Hun forklarer også, at der i nogle aftaler med pulje-el, som hun også selv er tilknyttet gennem el-selskabet Norlys, bliver afregnet ud fra en gennemsnitspris. Så her kan man også risikere at gå forgæves i byen, hvis man sætter sig for at vaske tøj midt om natten.

Det vigtigste er ifølge forbrugerøkonomen, at man selv bruger tid på at sætte sig ind i, hvad det er for en aftale, man har.

- Men man skal hive fat i ens eget el-selskab og se, hvad der gælder for en selv. For det giver ikke mening at sidde og holde øje med elpriserne, hvis man alligevel ikke får glæde af det, siger hun.

Damp kartoflerne og afrim fryseren

Der er ifølge Ann Lehmann Erichsen også mange andre måder at nedsætte sit elforbrug på. Og nogle af dem er helt lavpraktiske.

- Undersøgelser viser, at når vi fylder tøj i vaskemaskinen, så er den faktisk ikke helt fuld. Så vi skal vaske sjældnere og sørge for, at maskinen er fyldt, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun understreger, at man kan komme langt ved konsekvent at bruge LED-pærere i sine lamper, og så har hun også et par tips og tricks til besparelser i køkkenet. Blandt andet et om kartofler:

- Det her med at bruge el forsigtigt var også moderne i 80'erne. Dengang fik jeg husstandsomdelt en el-kogebog. Den handlede blandt andet om, at når man skal koge kartofler, så plejer man måske at hælde en masse vand i gryden, plumpe kartoflerne i, og så varer det 100 år, før vandet bliver varmt, og så har man brugt en masse energi på det.

- Men man kan altså også koge kartofler ved at putte en lille smule vand i bunden, måske et par deciliter, og så altid putte låg på. Så kan man bruge damp-effekten til at koge dem. Og så skal man heller ikke sætte en lille gryde på en for stor kogeplade, siger Ann Lehmann Erichsen.

Du kan læse nogle af Ann Lehmann Erichsens øvrige råd til dagligdagen i boksen herunder:

