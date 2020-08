Nu er 1,5 millioner danskere blevet coronatestet

Antallet af indlagte coronapatienter på landets sygehuse er er fredag steget med 2 til 22 personer.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Der er 71 nye smittetilfælde og nul nye coronarelaterede dødsfald.

Samtidig kan Seruminstituttet oplyse, at i alt 1,5 millioner danskere er blevet testet, siden den første person i Danmark blevet testet positiv for covid-19 i februar.

Det svarer til hver fjerde dansker.

Antallet af nye smittetilfælde er det laveste antal daglige tilfælde, der er oplyst i august.

Her har der ellers langt de fleste dage været over 100 nye smittetilfælde om dagen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sagde på et pressemøde fredag, at stigningen - både nationalt og lokalt - ser ud til at være aftaget.