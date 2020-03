Nu er 15 personer smittet med coronavirus i Danmark

På en uge er antallet af personer, der er konstateret smittet med coronavirus, steget fra 0 til 15 personer.

Det står klart, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag aften meddeler, at yderligere fem personer er testet positiv for coronavirus.

Styrelsen oplyser endvidere i pressemeddelelsen, at man er i gang med smitteopsporingen og håndteringen af de personer, der har haft tæt kontakt til de smittede.

Disse personer kommer i hjemmekarantæne, lyder det.

Det er efterhånden en uge siden, at den første person i Danmark blev testet positiv for coronavirus.

Indtil videre er alle de personer i Danmark, der er testet positiv for coronavirus, kommet hjem fra rejser i udlandet. Flere af dem har været i Norditalien.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der siden 2. marts er kommet frem fra et af de særlige risikoområder, bør holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre eller lignende, lyder opfordringen fra styrelsen.