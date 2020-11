Nu er 184 personer indlagt med corona

Der er registreret yderligere 936 coronatilfælde i Danmark.

Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

Det er 54.876 prøver, der ligger til grund for dagens opgørelse.

Tallene viser også, at antallet af indlagte coronapatienter stiger med 15 personer til 184.

Man skal tilbage til 12. maj for at finde et lignende antal indlagte. Da var der 177 indlagte. Dagen før var der 198.

Dagens tal viser også, at der er registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald.

Dermed er i alt 729 personer døde med corona, siden virussen første gang blev påvist herhjemme 27. februar.