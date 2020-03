Nu er 52 med coronavirus døde i Danmark

Antallet af dødsfald med coronasmittede personer fortsætter med at stige i Danmark.

Fredag er antallet på 52 personer, hvilket er 11 flere end ved seneste opgørelse torsdag. Det oplyser Statens Serum Institut.

Selv om 52 personer er døde, mens de var smittet med coronavirus, er det ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Dødsfald indgår i statistikken, hvis man er død, senest 60 dage efter man blev testet positiv for virusset.

Ud over et stigende antal dødsfald er der også flere indlæggelser på landets sygehuse med coronasmittede.

Fredag er antallet 430 personer. Det er 44 flere end torsdag. 109 af patienterne er så syge, at de er på en intensiv afdeling, og de 89 af dem har brug for en respirator.

Danmark er fortsat i de første uger af coronapandemien, som ifølge sundhedsmyndighederne vil toppe i uge 16 - ugen efter påske. Prognosen er dog usikker.

Fredag er antallet af bekræftede smittede steget med 133 til 2010 personer.

Antallet af positive tilfælde er ikke lig med det samlede antallet smittede i Danmark, da personer med milde eller ingen symptomer slet ikke bliver testet.

Derfor vil der være mange, som er smittet, men ikke registreret i statistikken.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 580.000 danskere - cirka ti procent af befolkningen - vil blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Ud af de smittede vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling.

Samtidig er vurderingen, at mellem 1680 og 5600 danskere vil dø, mens de er smittet med coronavirus.

Myndighederne vurderer dog, at antallet af dødsfald vil blive i den lave ende af intervallet.