Nu er 533 døde med coronavirus i Danmark

Yderligere fire er døde med coronavirus i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er 533 personer døde, siden det første coronatilfælde blev konstateret herhjemme 28. februar.

Coronavirus er ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldene. Alle, der er døde inden for 60 dage efter en positiv coronatest, tælles med i statistikken for dødsfald.

Siden søndag er antallet af indlagte steget med to personer. I alt er 198 personer nu indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler.

43 personer er indlagt på en intensiv afdeling, hvilket er en stigning på tre personer.

Derudover er 33 personer i respirator. Tallet har ikke ændret sig fra søndag.

I weekenden nåede antallet af test for coronavirus over 300.000. Mandag er antallet 326.560.

Antallet af test er formentlig højere, da det kun er test, hvor der foreligger svar, som tæller med i statistikken. Derudover kan en test også udgå af opgørelsen, hvis resultatet har været uklart.

Det er ikke længere tilbage end 1. maj, at Danmark nåede op over 200.000 coronatest.

Det skyldes formentligt, at langt flere bliver testet i øjeblikket sammenlignet med den første måned af coronakrisen.

Dengang blev myndighederne kritiseret for ikke at teste nok. I takt med at sundhedsmyndighederne har ændret strategi, og at der er blevet indkøbt mere testudstyr, er flere og flere blevet testet.

I alt er 10.513 personer testet positiv for coronavirus. Af dem har 8328 personer overstået infektionen.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldinger. En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

Mens tallene for indlagte er steget, er det mandag officielt første dag af genåbningens fase 2. En aftale, som regeringen og alle Folketingets partier blev enige om torsdag.

Den betyder blandt andet, at hele detailhandlen har kunnet åbne fra mandag. Det samme gælder eksempelvis bibliotekernes ind- og udlån.

Fra 18. maj kommer turen til skolernes 6.-10. klasser og efterskolerne.

Hele genåbningsplanen er dog forudsat, at udbruddet med coronavirus ikke kommer ud af kontrol, har statsminister Mette Frederiksen (S) understreget flere gange.