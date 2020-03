Nu er 785 bekræftet smittet med coronavirus i Danmark

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus er steget til 785 personer. Det oplyser Sundhedsstyrelsen fredag formiddag.

Det er en stigning på 111 personer fra torsdag.

Indtil videre er ingen døde af coronavirusset i Danmark, og kun en lille del af de smittede er indlagt på hospitaler.

Ud over de smittede i Danmark er der tre tilfælde på Færøerne. Det er en stigning på en person fra torsdag.

I Grønland har der ikke været nogen bekræftede smittetilfælde.

Ud over de 785 registrerede tilfælde er der også en del i Danmark, som forventes at være smittede, uden at myndighederne ved det.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, har oplyst, at der er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Personer, der er blevet raske, indgår også i det samlede smitteantal.

For at mindske udbredelsen af coronasmitten bliver store dele af den offentlige sektor lukket ned de kommende to uger.

Skoler, daginstitutioner, videregående uddannelser og andre offentlige institutioner holder lukket.

Derudover vedtog et enigt folketing torsdag aften en vidtgående hastelov.

Den giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mulighed for at påbyde tvangsundersøgelser eller tvangsbehandlinger. Men også at sætte folk i tvangskarantæne.

Det er beføjelser, der under normale omstændigheder ligger hos relevante myndigheder.

Da coronavirus først blev registreret i Danmark 27. februar var myndighedernes overordnede strategi at inddæmme virusset.

Det skulle ske ved at teste de personer, der havde rejst i lande, hvor der var et stort antal smittede.

Torsdag ændrede Sundhedsstyrelsen imidlertid strategi. Således bliver fokus nu på at behandle de mest alvorligt syge.

Borgere med mildere symptomer skal holde sig hjemme uden behandling eller uden at blive testet for coronavirus. Symptomerne kan eksempelvis være forkølelse eller feber.

Indtil videre er 3747 testet for coronavirus i Danmark, skriver Statens Serum Institut. Torsdag eftermiddag var tallet 3038.