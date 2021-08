Nu er 84 evakuerede landet i Danmark

Et SAS-fly med 84 evakuerede personer ombord er landet i Københavns Lufthavn. Det fremgår af overvågningstjenesten Flightradar24.

Flyet lettede fra Dubai kort efter midnat, og passagererne er ifølge Udenrigsministeriet primært lokalt ansatte og tolke, der er har arbejdet for den danske stat i Afghanistan, samt deres familier.

SAS-flyet landede mandag i den pakistanske hovedstad, Islamabad, som fungerer som base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten. Her samlede flyet de 84 evakuerede personer op og fløj videre til Dubai - og nu er det altså tilbage på dansk jord.

Flyet med 84 personer er landet i Københavns Lufthavn fra Islamabad via Dubai. Foto: Mikkel Johansen

Klar med hjælp til afghanere

I Danmark står blandt andre Røde Kors klar til at hjælpe de afghanere, der er flygtet fra situationen i deres hjemland.

- Vi har et setup, der giver de afghanere, der nu kommer til Danmark, en rigtig god modtagelse, og som sørger for, at der er nogen til at hjælpe dem med en varm seng og de fornødenheder, de skal bruge, fortæller generalsekretær Anders Ladekarl til Ritzau.

- Vi ved jo endnu ikke, hvad de har med, så vi er forberedt på lidt af hvert, tilføjer han.

Mangler fortsat omkring 70 med dansk tilknytning

Foruden de afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, skal omkring 70 mennesker med dansk tilknytning - danske statsborgere og andre med lovligt ophold i Danmark - også evakueres.

De omtrent 70 mennesker er dem, der står på Udenrigsministeriets liste, som dog er behæftet med stor usikkerhed. Der kan altså være flere - og der kan også være nogle af de 70, der allerede er ombord på det fly, der netop er landet, forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag.

Første danske fly fragtede nordmænd

Det er det andet danske fly med evakuerede fra Afghanistan, der lander i København. Det første landede onsdag, men her var der ingen danskere ombord - kun 14 nordmænd og en udenlandsk person med lovligt ophold i Danmark.

Evakueringsoperationen har været i gang, siden den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag tog magten i Afghanistan.