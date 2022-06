Nu er danskerne mere motiverede for at spare - sådan kan du gøre

Europas gasforsyning er under pres, og danskerne er nu mere motiverede for at spare på energien

Gasforsyningen i Europa er under pres.

Og med udsigten til en decideret gaskrise og meldinger om, at hele Europas forsyningssikkerhed er i fare, er det oplagt at kigge nærmere på, hvordan man kan spare på energien.

Netop det er danskerne da også blevet mere motiverede for at gøre, lyder det i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Seks ud af ti er mere motiverede

I en ny befolkningsundersøgelse fra Energistyrelsen svarer seks ud af ti danskere, at de nu er mere motiverede for at spare på energien end for seks måneder siden.

Den stigende motivation glæder Energistyrelsen.

- Vi kan alle sammen gøre en indsats for at spare på energien, og vi sætter os i en bedre situation for hver kilowatt-time, vi sparer – både af hensyn til økonomi, klima og forsyningssikkerhed, lyder det fra direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw, i pressemeddelsen.

Flere årsager

Undersøgelsen viser desuden, at danskerne har mange forskellige grunde til at spare på forbruget.

- Vi kan se, at det for danskerne ikke kun handler om at spare penge. Samfundsperspektivet, den grønne omstilling og energiforsyningen fylder også hos danskerne, siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Hvis du er en af dem, der ønsker at spare på energien, har Energistyrelsen udarbejdet en række konkrete råd.