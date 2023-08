Nu er den gal igen: Færge aflyser alle afgange

Hurtigfærgen Lilleøre, der dagligt fragter gæster mellem Sælvig på Samsø og Dokk1 i Aarhus, har tidligere været ramt af tekniske problemer og aflysninger.

Og nu er færgen endnu engang ramt af uheld.

Denne gang er det fejl på en af færgens motorer, der betyder, at alle afgange frem til søndag 27. august er aflyst.

Det skriver Samsø Rederi på Facebook.

'Vi er meget kede af, at vi skal aflyse sejladsen med Lilleøre på ruten Aarhus-Samsø til og med søndag den 27. august. I torsdags blev vi opmærksom på, at den fejl, som vi så på styrbordsmotor i juni også er ved at opstå på bagbordsmotor,' skriver de.

Ifølge Rederiet har man igangsat en reparation af motorerne, der viste, at skaderne er mere omfattende først antaget.

Samtidig er man i kontakt med tekniske konsulenter, der skal hjælpe med at forebygge længerevarende driftsstop i fremtiden.

Færgen sejler turen mellem Aarhus og Samsø flere gange dagligt. Foto: Joachim Ladefoged

Det er sket før

Aflysninger på færgeruten mellem Aarhus og Samsø er ikke noget nyt.

Det er nemlig sket adskillige gange før.

I starten af juli var den gal med en styreenhed, der betød, at færgen måtte aflyse afgange, ligesom man i slutningen af juni bøvlede med tekniske problemer, der tvang færgen til at blive i havn.

Rederiet oplyser, at de vil stille pendlerservice til rådighed fra mandag til fredag i denne uge.