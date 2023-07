Nu er den gal igen-igen: Historisk kro politianmeldt

For anden gang i streg får Døstrup Landevejskro en sur smiley og en politianmeldelse efter kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen

Døstrup Landevejskro & Motel har siden marts sidste år haft besøg af Fødevarestyrelsen intet mindre end otte gange.

Og af de otte kontroller har syv resulteret i en sur smiley. Senest ved et kontrolbesøg 15. juni 2023, hvor den sure smiley - ligesom ved forrige kontrol 24. maj - er blevet ledsaget af en politianmeldelse.

Ved forrige besøg var fund af indtørrede museeskrementer, fødevarer uden emballage og formodet skimmel i køleskabe årsag til en sur smiley og politianmeldelse.

Af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra seneste besøg fremgår det, at størstedelen af de forhold, der førte til indskærpelser under forrige besøg, var blevet bragt i orden - herunder de ovenstående. Men kartofler i beskidte omgivelser og manglende sporbarhedsdokumentation gør, at smileyen fortsat vender mundvigene nedad.

Jord, visne blade og spindelvæv

Kontrollen 15. juni skete på baggrund af en forbrugerhenvendelse. Fødevarestyrelsen skriver i rapporten:

'Virksomheden opbevarer kartofler i ikke skadedyrssikret lokale. Kartoflerne står i to spande direkte på fliserne, rundt omkring er der beskidt med jord, visne blade og spindelvæv.'

Under besøget fulgte Fødevarestyrelsen også op på en indskærpelse fra den forrige kontrol, hvor der ikke kunne fremvises sporbarhedsdokumentation på en række varer.

Under seneste kontrol fandt styrelsen, at kroen ikke kunne fremvise sporbarhedsdokumentation for ti varer. I kontrolrapporten skriver de, at bemærkningen fra virksomheden lød: 'Vi ved ikke lige, hvor det er.'

'Tingene er i orden'

Desuden konstaterer Fødevarestyrelsen, at de under kontrollen bad om adgang til 'diverse skure og tilbygninger', som de ikke kunne få, da det fra virksomhedens side blev forklaret, at det kun var ejeren, der havde nøglen.

Som følge af politianmeldelsen vil Døstrup Landevejskro blive pålagt gebyrbelagte opfølgende kontroller. Desuden konstaterer Fødevarestyrelsen, at virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

'Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,' skriver de.

Ekstra Bladet har talt med Hans-Henrik Hjortshøj, der er gift med den nuværende ejer og er repræsentant for kroen. Han ønsker ikke at udtale sig, men vil gerne citeres for følgende:

- Jeg har ikke yderligere udtalelser, fordi tingene er i orden, og det her er en gammel sag. Der er ikke noget kød på den her.