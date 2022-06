Nu er den gal igen: Risiko for skybrud og torden

Hele Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og den østlige del af Jylland er i risiko for seriøse mængder regn og torden mandag

Du behøver ikke at pakke regnjakken eller paraplyen alt for langt væk, for der er udsigt til endnu en dag med kedeligt vejr mandag.

Det fremgår af en risikomelding på DMI's hjemmeside.

Ifølge DMI er der således risiko for tordenbyger og lokale skybrud mandag mellem 11 og 18 i store dele af landet.

Vær opmærksom

Risikomeldingen gælder hele Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og den østlige del af Jylland, hvor der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på bare 30 minutter.

DMI opfordrer til at være opmærksom på lavtbeliggende områder som blandt andet kældre, vejbaner og viadukter, hvor der kan forekomme oversvømmelser.

De anbefaler også, at man tilpasser kørselshastigheden efter forholdene, og at man tjekker tagrender, nedløbsrør og afløbsriste omkring sin bolig.

Nogen eller en del sol

Det forventes, at det sidst på mandagen vil klare op, og at regnbygerne vil erstattes med nogen eller en del sol.

Søndag har særligt den sydlige del af landet været ramt af regn fra morgenstunden, og der er registreret en del lyn over særligt Langeland, Lolland og Sydsjælland.

Ifølge DMI vil det i løbet af dagen klare op de fleste steder, hvor det vil blive mest tørt og med mulighed for 'lidt sol her og der'.