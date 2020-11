Nu er den her: 'Tjek din forskudsopgørelse'

Tirsdag kan du for første gang se din forskudsopgørelse for 2021, og i den forbindelse kan det være en god idé for mange danskere at tjekke tallene en ekstra gang.

Sådan lyder opfordringen fra Skattestyrelsen, der har en klar forventning om, at flere danskere end normalt skal være særligt opmærksomme, skriver Finans.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig, siger til mediet, at man forventer, at mange danskere har været udfordrede i 2020.

- Jeg vil opfordre til, at man er opmærksom på forskudsopgørelsen, hvis der er sket store forandringer i ens økonomi, siger hun til Finans.

Det er særligt vigtigt, at du tjekker din forskudsopgørelse, hvis der er sket ændringer i din indkomst i løbet af 2020.

Ekspert: Sådan undgår du skattesmæk

Hjemmearbejde kan give skattesmæk

Mange danskere er blevet nødt til at arbejde hjemmefra under coronapandemien, og derfor opfordrede Skattestyrelsen i sidste uge 700.000 danskere til at tjekke deres aktuelle forskudsopgørelse og justere befordringsfradraget, hvis de har arbejdet hjemmefra, for at undgå et skattesmæk.

Det kan nemlig blive dyrt, hvis man har arbejdet fra stuen og ikke får justeret fradraget.

- For de danskere, der har et årligt befordringsfradrag på 40.000 kroner og derover, kan det blive til cirka 900 kroner i skattesmæk per måned, de ikke har kørt til og fra arbejde, sagde Karoline Klaksvig i en pressemeddelelse.

- For man er ikke berettiget til befordringsfradrag, når man arbejder hjemmefra. Det kræver, at man har kørsel til og fra arbejde.

Befordringsfradraget, der også kaldes kørselsfradrag, benyttes årligt af cirka 1,2 millioner danskere.

Af dem er en halv million personers befordringsfradrag blevet justeret fra januar til oktober, og derfor er der 700.000 personer tilbage, der ikke har ændret deres fradrag.



