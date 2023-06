Nu er den klassiske danske sommer her

Man fristes næsten til at sige, at alt er, som det plejer.

For mens den seneste tid har været varm. Rekordvarm.

Så skifter kalenderen snart til juli, og det gør vejret så sandelig også. Som vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen så sandt forklarer:

- Det er meget klassisk. Når skoleferien er startet, så kommer det ustadige vejr.

Torsdag morgen ligger en mild og fugtig luft over hele landet. Skyerne er dominerende, men du kan være heldig at blive ramt af et enkelt solstrejf eller to.

Og så kan det dryppe lidt, men ’det er knap nok værd at nævne, fordi det er meget, meget lidt,’ siger Erik Hansen.

I løbet af eftermiddagen og aftenen kommer regnen i vest, og i de helt sene timer driver den østpå og lander i København. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader i de meste af landet.

Annonce:

Eneste lyspunkt er Bornholm – eller ’dagens solstrålehistorie’, som meteorologen så fint siger.

- Her kommer der ingen regn, og de får mellem 20 og 25 grader, siger han.

Hvad siger vi til den? Hvis det ikke er klassisk dansk sommer, ja, så ved jeg ikke, hvad det er.

Og bare rolig. Det fortsætter – nærmest til det værre.

Gråt, regn og sløj weekend

Fredag er stilhed før stormen.

Solen hilser på dig væsentlig mere, end den gør torsdag. 17-22 grader og en svag vind. Og det er generelt i hele landet.

Men så: weekend.

- Det ser ud til, at det tager fat med det ustadige vejr, siger Erik Hansen.

Lørdag kommer der en ny front, som giver regn til hele landet.

- Dagen starter tør mod øst, men i løbet af dagen kommer der skyer, regn og masser af blæst – til hele landet, siger han.

Søndagen følger trop og kvitterer med byger til hele landet, dertil en lækker frisk vind – ved kysterne endda op til hård vind.

Selv tak.