Nu er der i alt 99 registrerede tilfælde af abekopper

Smitten med abekopper i Danmark stiger, og der er nu 99 tilfælde af sygdommen.

Det får Sundhedsstyrelsen til at revurdere sin strategi, fortæller vicedirektør Helene Bilsted Probst.

- Det er klart, at når vi så ser en stigning, så er der et eller andet, som vi ikke gør godt nok. Så det skal vi finde ud af at gøre bedre, siger Helene Bilsted Probst.

Blandt andet kigges der nu på, om flere end blot nærkontakter skal tilbydes en vaccination mod abekopper.

- I lyset af den stigning, som vi nu ser, så er vi i gang med at vurdere, om man skal tilbyde vaccination til nogen, som er i en helt særlig risiko for smitte, men ikke været nærkontakt, siger hun.

Helene Bilsted Probst siger videre, at det fortsat er blandt mænd, der har sex med mænd, og som har mange forskellige partnere, at smitten ses.

Abekopper smitter typisk ved tæt fysisk kontakt, eller hvis man sover i samme seng.

Man smitter først, når man har symptomer. Derfor mener Sundhedsstyrelsen, at det er en sygdom, hvor der er gode muligheder for at forebygge smitte.

I denne uge forventer styrelsen at opdatere retningslinjerne for håndtering af abekopper, og samtidig skrues der op for kommunikationen om sygdommen.

Næste uge ventes det så, at en beslutning er truffet om, hvorvidt flere skal tilbydes en abekoppevaccine efter konsultation med eksperter i Danmark.

Inden da skal der laves en grundig vurdering af effekt, bivirkning og potentielle målgrupper.

Danmark har købt 3000 vacciner mod abekopper. Helene Bilsted Probst vurderer, at omkring 150 nærkontakter foreløbig er vaccineret, men kender ikke det præcise antal.

I eksempelvis Spanien og Indien har man de seneste dage oplevet de første dødsfald med abekopper.

Den danske vicedirektør siger dog, at der ikke har været alvorlige tilfælde af abekopper i Danmark endnu.