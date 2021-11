Nu er det bekræftet: To personer smittet med Omikron rejst ind i Danmark

De smittede var indrejsende fra Sydafrika. Styrelsen for Patientsikkerhed er nu i gang med at opspore nærkontakter

To personer indrejst i Danmark med fly fra Sydafrika er bekræftet smittet med coronavarianten Omikron.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

'Vi er nu færdige med helgenomsekventeringen af PCR prøverne fra de to rejsende, og kan nu bekræfte, at der er tale om to tilfælde er virusvarianten Omikron', lyder det fra direktør Henrik Ullum.

Forventeligt

Han kalder det forventeligt og fastholder derfor strategien om intensiv overvågning af smitte i hele landet.

'Vi ønsker at forhale tiden, så vi når at få vaccineret flest muligt og kommer længere igennem vinteren, før den for alvor kommer til Danmark, som vi formoder at den vil', afslutter Henrik Ullum.

SSI oplyser også i pressemeddelelsen, at de to indrejsende nu er i isolation, og at Styrelsen for Patientsikkerhed netop nu er i gang med at opspore nære kontakter.

Da det er en ny og foreløbig bekymrende variant, bliver også kontakter i andet og tredje led anbefalet at gå i isolation.

Bekymring internationalt

Omikron bekymrer internationalt, fordi den umiddelbart ser ud til at være mere smitsom end Delta-varianten, som ellers lige nu dominerer smitten globalt.

Virusvarianten blev først fundet i det sydlige Afrika, men er siden bekræftet i en række lande, herunder i Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien. Flere lande har derfor lukket deres grænser for visse sydafrikanske lande.

Seruminstituttet undersøger i øjeblikket, om der er tidligere tilfælde i Danmark med varianten.