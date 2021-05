Nu er det muligt at få et coronapas for coronaimmunitet

Hvis man har været testet positiv for coronavirus, er det fremover muligt at få et coronapas for immunitet.

Det oplyser sundhed.dk, der står bag appen MinSundhed.

På hjemmesiden og i appen er der nu tilføjet en funktion, så personer med en positiv coronatest, der er mellem 14 og 180 dage gammel, kan få et coronapas for coronaimmunitet.

Det er kun muligt at hente coronapasset for coronaimmunitet på baggrund af en positiv PCR-test, der er de test, hvor man bliver podet i halsen.

Det vil sige, at det ikke tæller at have fået foretaget en positiv lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Hidtil har det været sådan, at hvis man har været testet positiv for corona, så har man skullet dokumentere, hvornår man har fået det positive resultat.

Derefter har man så selv skullet regne ud, hvor langt man har været i de 14 til 180 dage, hvor man betragtes som værende immun over for corona.

Men det slipper man altså for nu, hvor den nye funktion selv holder styr på det.

Coronapasset fungerer som en slags adgangsbillet til en række af ting. Blandt andet giver det adgang til at komme på restaurant, på bar eller til koncert.

Foruden coronaimmunitet kan passet også give adgang til diverse ting, hvis man er færdigvaccineret mod corona eller er testet negativ inden for 72 timer.