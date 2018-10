Nu er det officielt: DR-direktør færdig

Efter fem år i den øverste ledelse som direktør for DR Danmark, er det nu officielt, at Anne-Marie Dohm også siger farvel til mediehuset, der de sidste uger har været omdannet til nærmest et slagtehus.

Da det i September blev meldt ud, at hendes direktør-område blev nedlagt, forlød det, at hendes fremtid i DR var uvist. Men mandag skrev hun i et opslag på Facebook, at nu var det slut:

'Jeg har nu haft min sidste arbejdsdag som direktør i DR. Det er med vemod, at jeg siger farvel til public service og de mange dygtige kolleger og samarbejdspartnere, som bidrager til at skabe fantastisk indhold ...Nu glæder jeg mig til at se, hvad fremtiden bringer arbejdsmæssigt', skriver hun ifølge MediaWatch i sit opslag.

Som led i den store spare- og strategiplan skulle direktionen slankes og lægges sammen i større enheder, hvilket Anne-Marie Dohm, der blev ansat i topledelsen i 2013, ikke blev en del af.

- Jeg kan bekræfte, at Anne-Marie Dohm nu er blevet opsagt, skriver kommunikationschef Lasse Bastkjær ifølge Media Watch i en kortfattet meddelelse om DR-direktørens farvel.