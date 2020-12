Nu er det sket: Frygtede 'komplet katastrofe'

Hele teksten fra Kokkeriet

Sandhedens time nærmer sig......

Det er ikke nogen hemmelighed for både dem der har fulgt os længe og dem der ikke har, at vi i de her dage for 8 år siden lå komplet vandret og det gør vi i og for sig også den dag i dag. Nytårsaften for 8 år siden var rent ud sagt en komplet katastrofe, som endte i at David og jeg stod og pakkede på livet løs helt frem til kl. 21.30 hvor sidste afhentning først fandt sted.

Vi holdte derfra en lang pause fra alt hvad der hed take away og særligt nytår. Et par år senere kom vi stille og roligt blidt tilbage og forsøgte os frem med lidt blandede resultater, mest af alt fordi vi stadig var, som jeg også er den dag i dag - helt ramt af den voldsomme shitstorm vi havnede i.

Nu står vi her og selvom den normale drift er lukket ned, så er presset reelt og nok størst på mine egne skuldrer, da det sidste jeg ønsker for nogen af os, er at at opleve det vi stod med dengang.

Vi knokler som aldrig før og er flere til at gøre klar end nogensinde. Vi har haft succes med salget som aldrig før, hvilket jo naturligvis adderer til presset og alle mand er mere end dedikeret til at sikre en så smagfuld og fejlfri levering som aldrig før.

Jeg ved dog med mere end tre årtiers erfaring inden for faget, at alt kan nå at ske og at vi alle fejler. Jo flere vi er inde over, jo flere fejl begår vi, så jeg håber meget på alle jeres positive karma på dagen, forståelse for stabens kolossale hårde arbejde samt accept af en hel ny situation som verdenen befinder sig i, hvilket naturligvis vil gøre afhentningen og udleveringen mere besværlig end nogensinde. Til slut er der kun at sige - tusinde, tusinde tak for jeres enorme støtte igennem alle årene, men særligt i år, som nok har været det mest underlige, besværlige og følelsesladende år i mine over 20 år her på Kokkeriet. Jeg er her på dagen, både foran og bag kulisserne og når vi at se hinanden, så håber jeg at det bliver med ønske om et godt og meget bedre nytår.

Vi holder et par dages radio silence fra de fleste medier, fordyber os videre i vores planlægning og ønsker jer alle sammen et helt igennem fantastisk nytår. Den 1.1 er fuldt didikeret til min familie & skønne børn, men vi er alle stærkt tilbage den 2. januar 2021 og håber på at se så mange af jer som muligt på den anden side af det hele ❤

- Sammy ❤️

Kilde: Facebook