Nu er det slut: Rammer 57.000 danskere

Hvis du er en af de danskere, der endnu ikke har taget det næsten påtvungne spring fra NemID til MitID, så er det måske på tide, du tager det.

Fredag starter en 'gradvis afvikling' af NemID nemlig. Afviklingen indebærer allerede fra dag ét, at man ikke længere kan afhente nye fysiske NemID-kodekort, og at det ikke længere vil være muligt at få support i forbindelse med NemID.

57.055 uden MitID

Digitaliseringsstyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at 57.055 mennesker uden MitID har anvendt NemID i de seneste seks måneder.

'De demografiske data viser, at gruppen der endnu ikke har fået MitID, primært består af de ældste (+80 år) og de yngste borgere (15-19 år),' skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Udfasningsperioden varer indtil 31. oktober 2023, hvor NemID vil ophøre med at fungere. Digitale selvbetjeningsløsninger vil desuden løbende stoppe med at tilbyde login med NemID.

Sikker e-mail ophører

Muligheden for at anvende NemID til at få MitID ophørte 5. juni, og det er derfor nu kun muligt at få MitID ved at skanne sit pas i MitID-appen, eller ved at møde op i borgerservice.

Virksomheden Nets, som står bag NemID, oplyser, at 'Sikker e-mail'-løsningen, som er en del af NemID, også stopper med at fungere 30. juli.

De anbefaler derfor, at man omdanner mails, som er krypteret med denne service, til pdf'er, da de ellers ikke kan åbnes.