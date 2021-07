Nu er ekstra vacciner på vej til Danmark

For to dage siden blev det offentliggjort, at Danmark køber i alt 1,17 millioner Pfizer/BioNTech-vacciner fra Rumænien.

Og nu er den første sending af vaccinerne på vej.

Det oplyser Statens Serum Institut, som samtidig har offentliggjort billeder af de kasser, vaccinerne bliver fragtet i, som er i færd med at blive læsset om bord på et fly.

Vaccinerne i temperaturovervågede kølekasser, der står i flyet klar til afgang. Foto: Statens Serum Institut

Statens Serum Institut har tidligere oplyst, at man forventer, at alle vaccinerne vil være kommet til Danmark senest fredag.

Her skal de siden distribueres ud til regionerne, som herefter vil vaccinere befolkningen.

Fik idé ved et tilfælde

Aftalen med Rumænien kom i stand, fordi vaccinationstilslutningen i landet er lav, og de har derfor problemer med at få brugt vaccinerne. Omvendt er tilslutningen høj i Danmark, og vaccinerne bliver løbende brugt i takt med, at de bliver leveret fra producenten.

Det var den danske ambassadør i Rumænien, der havde et møde med den rumænske sundhedsminister, og her opstod ideen til aftalen ved et tilfælde.

Vaccinationskalenderen, der angiver, hvornår den danske befolkning ventes vaccineret, er løbende hen over foråret blevet forsinket af forskellige årsager, men torsdag gik det takket være aftalen med Rumænien den anden vej.

Således er forventningen nu, at alle i Danmark fra 12 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret 29. august.

Foto: Statens Serum Institut

Så langt er vi med vaccinationerne: