Nu er fnat-creme også udsolgt på nettet

Selvom Sundhedstyrelsen har anbefalet danskerne at bruge juleferien på at blive fri for fnat, så kan man nu hverken købe behandlings-cremen på apoteket eller på nettet

Mange danskere døjer i disse dage med fnat.

Det fik før jul sundhedstyrelsen til at gå ud og opfordre til, at de ramte danskere brugte juleferien på at komme i behandling for sygdommen.

I første omgang viste den opfordring sig at være problematisk at følge, særligt i hovedstadsområdet, fordi håndkøbsmedcinen mod fnat - Nix og Permethrin - blev meldt udsolgt på apotekerne.

Det fik 2. juledag Sundhedstyrelsen til at anbefale, at man i stedet købte medicinen på Webapoteket, men her støder danskerne nu ind i det samme problem, skriver TV2.



En søgning foretaget på Webapoteket lørdag viser nemlig, at produktet Nix-creme har været udsolgt siden fredag. Webapoteket har iføle TV2 forsøgt at få fat på produktet gennem andre grossister, som dog også må melde udsolgt.

Webapoteket forventes at være tilbage på hylderne i uge 1.

