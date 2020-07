Nu er Grønland varmere end Danmark

Hvis du lider af vinterdepression takket være den danske sommer, kan du passende overveje en charterbillet til den grønlandske bygd Kangerlussuaq.

Byen vil nemlig overhale den danske sommer de kommende par dage, lyder det fra DMI.

- Rigsfællesskabets højeste temperatur inden for de næste par dage ventes at komme i den vestgrønlandske bygd Kangerlussuaq. Prognoserne spår over 20 grader og måske op til 22-23 grader, fortæller Jesper Eriksen, vagtchef, DMI.

Imens vil onsdag og torsdag byde på 15-20 grader i Danmark ugen igennem. I dag tirsdag og onsdag vil være tørt, men fredag bør danskerne finde gummistøvlerne frem, når regnen breder sig over landet:

- Torsdag starter med tørvejr, og om aftenen kommer der regn og byger til Jylland, og så er det natten til fredag, at der kommer regnvejr, som dækker hele Danmark, siger vagtchefen.

Det skulle gerne klare op igen fredag, men søndag kommer regnen tilbage.

- Vi forventer 15-30 mm og lokalt omkring 40 mm hen over weekenden. Det er en god portion nedbør for juli.