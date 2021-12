Nu er i alt seks personer smittet med omikron i Danmark

11 personer er desuden mistænkt for at være smittet med varianten

Den frygtede corona-variant omikron er nu fundet i seks tilfælde i alt i Danmark.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Fem af smittetilfældene kan kobles til rejseaktiviteter i Sydafrika, og det sidste tilfælde vedrører rejseaktivitet til Qatar.

Foruden de seks smittede er 11 personer mistænkt for at være smittet med varianten.

Tre af gårsdagens mistænkte smittetilfælde er til gengæld afkræftet, da der i stedet var tale om Delta-varianten.

Skærper indrejserestriktioner

Tidligere onsdag meldte Sundhedsministeriet ud, at man i forsøget på at begrænse smittespredning med omikron-varianten nu indfører yderligere skærpelser af indrejserestriktionerne.

Alle passagerer på fly fra Hamad International Airport i Qatars hovedstad, Doha, samt fra Dubai International Airport i Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, skal således lade sig teste i lufthavnen.

Nægter man, vil man kunne blive straffet med bøde.

Derudover er kravet om isolation og test efter indrejse fra røde lande blevet ændret således, at man skal lade sig teste og isolere, hvis man inden for ti dage forud for indrejse i Danmark har haft ophold i et land, som på opholds- eller indrejsetidspunktet er kategoriseret som 'rødt'.

Det gælder landene Sydafrika, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Malawi og Zambia.

Tidspunktet for, hvornår en negativ pcr-test kan ophæve isolation, er desuden blevet ændret, så den negative test skal være foretaget tidligst på dag seks efter indrejse til Danmark.

Sidst men ikke mindst er mængden af gyldige immunitetspas efter tidligere smitte blevet nedsat fra tolv måneder til seks måneder ved indrejse i Danmark.

Herudover vil også børn i alderen 15 år og opefter skulle fremvise coronapas ved indrejse for at være undtaget restriktioner.