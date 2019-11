Nu er ny streamingtjeneste landet

Netflix, HBO og danskernes andre favorit streamingsites skal i dag byde velkommen til en ny konkurrent på markedet, nemlig Apple TV+.

For 39 kroner om måneden kan man på tjenesten Apple TV+ se serier som 'See', 'For All Mankind' og 'Nuser i rummet'.

Og lyder ingen af disse titler bekendte for dig, så er det fordi, at det er spritnye originale serier fra Apple.

På fredag begynder en ny krig om dit tv

Lidt men godt indhold

Fem serier ligger klar i streamingtjenesten, når den lanceres. Men Ekstra Bladets techredaktør er overbevist om, at det kun er begyndelsen.

- Hvis man tænker, at det er nok fordi, at Apple ikke rigtig mener det her for alvor, så tager man fuldstændigt fejl. Apple mener det her, men de gør det lidt anderledes end de andre, fortæller Heine Jørgensen.

- For det første er de meget selektive med det indhold, de lægger ud. Og så har de en anden plan, de vil egentlig rigtig gerne forære det her væk. Hvis man køber en iPhone eller et andet apparat, som fungerer med den her tv-tjeneste, så får man den gratis i et helt år.

- Så for Apple handler det her om at skabe nogle forskellige tjenester og få dig til at købe deres dyre udstyr, konstaterer han.

Heine Jørgensen vurderer samtidig, at Apple TV+ bliver en interessant spiller på det danske streamingmarked.

- Apple bliver en væsentlig spiller, i hvert fald i forhold til sådan nogle som HBO Nordic. De bliver i hvert fald væsentlige, fordi de kommer ind i rigtig mange husstande, fordi Apple er stort i Danmark, lyder det fra Heine Jørgensen.

Apple TV+ lanceres i mere end 100 lande. Originalt Apple-indhold på tjenesten vil have undertekster på og/eller være synkroniseret til næsten 40 forskellige sprog.

Apple lover, at der hver måned vil komme nyt originalt indehold til tjenesten.

Vil hele familien se med på en gang, så oplyser Apple også, at man med et enkelt abonnement på Apple TV+ kan streame på op til seks enheder på samme tid.

Man kan fra i dag tilmelde sig i Apple TV app'en eller via Apples hjemmeside, der tilbyder en syv dages gratis prøveperiode.

