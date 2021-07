Nu er otte ud af ti nye smittetilfælde med Delta-variant

78,7 procent af de positive coronaprøver, der blev analyseret i sidste uge, var med den mere smitsomme Delta-variant.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er dog kun analyseret omkring hver tredje prøve fra sidste uge, så billedet kan ændre sig, i takt med at der kommer flere resultater ind.

Delta-varianten blev først registreret i Indien i oktober sidste år, mens det første tilfælde i Danmark blev opdaget i april.

I starten af juni udgjorde varianten under en procent af de positive prøver, i forrige uge blev den dominerende, og nu udgør den altså knap 80 procent af alle smittetilfælde.

Varianten er mere smitsom end Alpha-varianten, der tidligere var kendt som den britiske variant.

Det er derfor, at den har kunnet udkonkurrere Alpha-varianten, og nu er den dominerende.

Samtidig vurderes Delta-varianten at føre til alvorligere sygdomsforløb, ligesom at vacciner ikke vurderes at være helt så effektive. De virker dog stadig.

Der er i alt registreret 3162 smittetilfælde med varianten i Danmark.

Antallet af smittetilfælde i Danmark har været stigende, sideløbende med at Delta-varianten er begyndt at fylde mere og mere.

De daglige smittetilfælde nåede det hidtil laveste i år 21. juni med 149, men siden er smitten gået op, og onsdag er der registreret 1202 tilfælde.