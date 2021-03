Nu er smitten størst hos børn

Det er blandt børn i alderen seks til ni år, at corona-smitten er aller størst lige nu.

Det viser tal fra den nyeste risikovurdering, der er udarbejdet af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og som dækker over data fra perioden 29. februar til 7. marts.

Overhaler de unge

Det er en stigning fra 86 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i uge otte til 108 tilfælde per 100.000 i uge ni, som placerer børnene øverst på listen.

- I lang tid har det været de unge mellem 20 til 24 år, som har ligget højest. Men i sidste uge var det de seks til niårige, der havde den største incidens, fortæller faglig direktør hos Statens Serum Institut Tyra Grove Krause til Ekstra Bladet.

Siden 8. februar har skolerne været åbne for elever i 0. til 4. klasse. Og smittestigningen hos netop denne gruppe er ikke et tilfælde.

- Det er et udtryk for, at vi begynder at se effekten af skoleåbningen, siger Tyra Grove Krause og tilføjer, at tallene skal ses i lyset af, at smitteforekomsten generelt er lav i samfundet i øjeblikket.

Mere smitsom

Også B117, bedre kendt som den britiske corona-mutation, kan tænkes at spille en rolle.

- Der har været tale om, hvorvidt B117 i højere grad rammer børn end voksne. Og der må vi sige, at i Danmark ser det ikke ud til at være tilfældet, fortæller den faglige direktør.

- Vi ved til gengæld, at mutationen er mere smitsom og derfor har større udbrudspotentiale, og vi kan godt forvente, at vi, i takt med at skolerne åbner, vil få nogle større udbrud på skolerne end tidligere, fortsætter hun.

Ifølge Tyra Grove Krause er det svært for særligt mindre børn at holde afstand i en skolesammenhæng.

- Derfor kan jeg forestille mig, at vi i den kommende tid vil se relativt flere skolebørn, der er smittede i forhold til andre aldersgrupper, siger hun.

Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut. Foto: Marcus Trappaud Bjørn/Ritzau Scanpix

- Bør man som forælder være bekymret over udviklingen?

- Nej. Børn får i mindre grad alvorlige sygdomsforløb, og ser man på børn i alderen nul til 19 år, udgør de eksempelvis kun tre procent af alle covid-19-indlæggelser, selvom aldersgruppen udgør 22 procent at befolkningen, slår Tyra Grove Krause fast.

- Børn bliver desuden i højere grad indlagt med covid-19 og ikke af covid-19, altså hvor der er tale om, at de kommer ind af en anden grund, og så er covid-smitten et bifund.

- Hvad med bekymring for eget helbred?

- Noget tyder på, at børn smitter i mindre grad. Men eftersom man har tæt kontakt med sine børn, er der selvfølgelig en risiko for at blive smittet, siger Tyra Grove Krause.

- Det er faktisk ret almindeligt i en husstand at se, at et barn er smittet, uden at resten af husstanden bliver det.

- En tidligere dansk undersøgelse har vist, at højst en ud af fem smittede børn under ti år vil smitte andre i husstanden. Det kan dog godt være, at tallet er blevet højere efter B117 er kommet i omløb, slutter hun.

9. marts blev det meldt ud, at afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland fra 15. marts kan vende tilbage med 50 procent fremmøde efter samme model som i Nordjylland og Vestjylland.

Samtidig er det nu muligt for elever i 5. til 8. klasse at komme i skole en gang om ugen til udendørs undervisning.

