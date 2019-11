Nu er verdens første vaginamuseum åbnet

Du kender måske allerede til penismuseet (selvom det åbenbart kan være meget svært at finde), hvis du har slået vejen forbi Reykjavik i Island.

Nu har de udstillede peniser i Island fået et geni(ti)alt modstykke i London.

En kvinde meldte tidligere i år ud, at hun mente, vaginaen fik alt for lidt opmærksomhed. Det havde hun og frivillige kvinder besluttet sig for at lave om på, og de gik derfor i gang med at samle midler ind til at åbne et museum i Camden Market i London, England, hvor nysgerrige besøgende skulle lære vaginaens mysterier at kende både fra en kunstnerisk, en gynækologisk, en historisk og en politisk vinkel.

Florence Schechter har mange grunde til, at hun gerne ville åbne et vaginamuseum. En af dem er slet og ret, at hun interesserer sig for dem. Foto: Ritzau Scanpix

Og nu er drømmen blevet til virkelighed. I Camdens Stables Market i London er verdens allerførste vaginamuseum netop åbnet.

Det skriver blandt andre The Guardian.

- Jeg opdagede, at der var et penismuseum i Island, men ingen tilsvarende vaginamuseer nogen steder, så jeg besluttede mig for at lave et, siger kvinden bag det nye museum, Florence Schechter, der med et skævt smil tilføjer om sin motivation:

- Jeg elsker bare vag'en. Jeg er en biseksuel kvinde.

Den første udstilling, der løber frem til februar, hedder 'Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Them', der vil tage fat på en række misforståelser omkring den gynækologiske anatomi - om eksempelvis renlighed, udseende, menstruationer, sex og prævention.

- Lige under 50 procent af verdens befolkning har en. De fleste af os er kommet til verden gennem en. Alligevel forbliver vaginaen og resten af den gynækologiske anatomi et tabuemne, lyder en plakat fra udstillingen ifølge The Guardian.