Nu er verdens grimmeste hund kåret

Scamp the Tramp kommer nok aldrig til at vinde en skønhedskonkurrence, men den blev nummer et ved årets kåring af verdens grimmeste hund

Der var ellers stor konkurrence i Californien, da verdens grimmeste hund skulle findes.

Hundeejere var dukket op fra nær og fjern for at fremvise deres bud på årets grimmeste firbenede ledsager.

Og selvom der var mange gode bud, var det blandingen Scamp the Tramp fra Santa Rosa, der løb med trofæet, der angiveligt var på størrelse med en hel rottweiler.

Med titlen fulgte også en pengepræmie på 1500 dollars svarende til 9800 danske kroner. Det samme beløb blev også givet til et dyrehospital.

- Han er ikke længere Scamp the Tramp, men Scamp the Champ, lød det fra ejeren Yvonne Morones.

Scamp med trofæet, der er langt større end den lille hund. Foto: Ritzau Scanpix/Josh Edelson

Hun reddede den lille gadehund tilbage i 2014.

- Det var på vejen hjem med ham, at jeg vidste, jeg havde taget det rigtige valg. Der var vi. To fremmede i en bil på vej til en frisk start.

Scamp slog 18 andre deltagere i konkurrencen, hvor der blev fremvist alt fra hængende tunger til bøjede ben og forvirrede udtryk.

Andenpladsen gik til en pekingeser med sjove øjne og en forstyrret tunge. Den var ejet af Ann Lewis fra Los Angeles.

Tredjepladsen til en chihuahua, som havde skadede ører og en tunge, der lignede, at den var blevet ramt af lynet og var krøllet helt sammen.

Fabio blev desværre ikke vinderen. Foto: Ritzau Scanpix/Josh Edelson

Se også: Her er verdens grimmeste hund

Folkene bag arrangementet fortalte i forbindelse med kåringen, at det ikke kun handler om. at vise sjove hunde frem. Det er også for at skaffe opmærksomhed til alle de hunde, der mangler hjem og er på internat.

- Hvad vi virkelig gør her er, at vi viser hunde frem, der tidligere er blevet reddet og adopteret og nu har fundet deres hjem, lød det fra pressechefen Christy Gentry

Heller ikke Rascal Deux løb med trofæet. Ejeren havde ellers udstyret den med flere elementer, der gjorde, at man virkelig lagde mærke til den. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Se også: Englands grimmeste hund er død