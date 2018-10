Nu er verdens vildeste spil her: Her er dommen

Fredag var dagen, som millioner af hungrende spil-entusiaster har ventet på i flere år.

Red Dead Redemption 2 er på hylderne over alt i verden.

Det er et spil, der har været mere end fem år undervejs, så man skulle tro, at det næsten kun kan skuffe. Men nej. Spillet tager alle med storm.

Ekstra Bladet har hevet Danmarks ultimative gaming-nørd, Thomas Bense fra pixel.tv i studiet for at høre hans vurdering af western-spillet.

- Hvis jeg skal sige det, som det er, så er det et pissegodt spil, lyder den helt korte vurdering fra ham.

Så realistisk er nyt giga-spil

Kæmpe hype

Spillet har særligt været hypet på grund af det kæmpe univers, som det foregår i.

- Rockstar Games (udvikleren af spillet red.) er gode til at lave de her universer og til at skabe den stemning, der er i Red Dead Redemption, fortæller Thomas Bense og fortsætter:

- Det er også derfor, vi har været rigtig mange, som har set frem til det her.

Men til trods for de enorme forventninger, har Bense aldrig været bekymret.

- Jeg har ikke været i tvivl om, at det lever op til vores forventninger, fordi Rockstar Games er kendt for at bruge flere år og mere tid end andre på at lave deres spil.

Se hele Thomas Benses anmeldelse i videoen over artiklen.