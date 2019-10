Nu får 80.000 nye ejendomsvurderinger

Er du en af de 80.000 testbrugere. Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Det har taget sin tid. Og det har været udskudt i flere omgange.

Men onsdag vil en udvalgt gruppe boligejere - nærmere bestemt 80.000 af slagsen - få mulighed for at få indsigt i, hvordan de nye og længe ventede ejendomsvurderinger vil påvirke dem.

Det skriver flere medier herunder Jyllands-Posten.

Vurderingerne skal danne grundlag for den endelige opkrævning af omtrent 40 milliarder kroner i boligskat.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Vurderingsstyrelsen får de udvalgte boligejere 'mulighed for at give feedback' på, hvordan de oplever systemet, og om det er gennemsigtigt.

Jyllands-Posten skriver, at testvurderingerne ikke vil være juridisk gyldige, men vil give boligejerne et første indblik i de nye offentlige ejendomsvurderinger.

- Det vil være systemets bedste bud, som tingene er lige nu. Det bliver interessant at se, hvilke reaktioner det fremprovokerer hos boligejerne, siger Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, til Jyllands-Posten.

De sidste offentlige vurderinger blev lavet i 2011, tilføjer avisen.

Det gamle vurderingssystem ramte ifølge Rigsrevisionen skævt i flere vurderinger.

Derfor besluttede et politisk flertal at løse problemet med et nyt it-system, der automatisk kan generere en ejendomsvurdering for flertallet af ejerboliger.

Ifølge Berlingske vil det ske ved at sammenligne priser på boliger solgt i nærheden med et væld af oplysninger om den konkrete bolig.

I det nye system vil boligejere få langt større indsigt i, hvilke konkrete forhold der ligger til grund for den nye vurdering, lyder det.

Der vil dog stadig være usikkerhed, når man vurderer ejendomme - også med det nye system, fastslår direktør i Vurderingsstyrelsen Hakon Iversen over for Jyllands-Posten.

- Vi er begrænsede af de data, som vi har, men vi er trygge ved systemet i den forstand, at hvis man skal bygge et system, som er så retvisende som muligt, og samtidig gennemskueligt, så er det her formentlig systemet.

Testkørslen begynder onsdag og varer i tre uger. I den periode kan 80.000 borgere logge ind i det nye system og se deres oplysninger.

Testbrugerne er blevet kontaktet via e-boks, skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.