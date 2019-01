Nu får Danmark to nye motorveje

Når regeringens trafikudspil bliver offentliggjort til februar, så står et bredt forlig klar med to nye motorveje til danskerne

16 kilometer motorvej fra Rønnede til Næstved og 30 kilometer motorvej fra Holbæk til Kalundborg.

Sådan lyder en del af planen i det nye trafikudspil, som regeringen fremlægger til februar. Det bekræfter flere regeringskilder over for sn.dk.

Både Liberal Alliances Villum Christensen, Venstres finansordfører Jacob Jensen og den konservative transportordfører Brigitte Klintskov Jerkel bekræfter, at motorvejen på Sjælland bliver en realitet.

- I kan godt begynde at lægge champagnen på køl, sagde Villum Christensen fra Liberal Alliance på et motorvejsmøde onsdag.

Men også i den anden ende af Folketingssalen er de med i de nye aftale. Det bekræfter Magnus Heunicke.

- Selvfølgelig er det stort, at vi er med. Alt andet havde været en tragedie. Så burde man i stedet have rejst en gravsten over Rute 54. Nu venter det hårde arbejde med at få milliarderne til at rulle, siger Magnus Heunicke.

Arbejdet med at få styr på økonomien og godkendelserne til at bygge Næstvedmotorvejen startede i 2014, og nu skulle den være god nok.

Projektet med at bygge motorvejen mellem Rønnede og Næstved starter efter sigende i 2021, og den forventes at stå færdig i 2023.

Et bredt flertal i Folketinget bevilgede i april 2017 de første 366 millioner kroner til motorvejen, der i alt ventes at kose 1,6 milliarder.